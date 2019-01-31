شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة فرنسية لـ"الخليج 365": الأمن تعامل مع "السترات الصفراء" باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النائبة إميليا لكارفى، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، تعامل الأمن فى بلادها مع مظاهرات السترات الصفراء بالرصاص الحى، مؤكدة أن الشرطة تعاملت مع المحتجين باحترافية شديدة.

وقالت لكارفى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على هامش زيارتها لمعرض الكتاب اليوم الخميس، إن بعض وسائل الإعلام العالمية تداولت أنباء مغلوطة بشأن تظاهرات السترات الصفراء، ومن بينها كيفية التعامل الأمنى مع المحتجين، بخلاف الحقيقة.

وفى تصريحاتها، تطرقت لكارفى إلى العلاقات المصرية ـ الفرنسية، مؤكدة أن مصر كانت وستظل بوابة فرنسا الآمنة إلى القارة السمراء، وأن الزيارة الأخيرة التى أجراها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تعكس خصوصية العلاقة بين البلدين، وتعد بمثابة صفحة جديدة وهامة فى تاريخ علاقات البلدين.



























































































































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