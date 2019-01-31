وزير الأوقاف: تأهيل الأئمة وإكسابهم المهارات اللغوية لنشر الفهم الإسلامي الصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اهتمام الوزارة بتأهيل الأئمة والواعظات وإكسابهم المهارات الدعوية والعلمية واللغوية لنشر الفهم الإسلامي السمح والثقافة الإسلامية الوسطية الصحيحة باللغات المختلفة.

وقال - فى بيان له اليوم الخميس - "إن برامج عمل الوزارة وإنشاء أكاديمية الأوقاف لتدريب الدعاة والواعظات تهدف إلى التركيز على إتقان اللغات الأجنبية من خلال التدريب والتأهيل والممارسة العملية".

وأضاف وزير الأوقاف، أنه جرى إلحاق ستة أئمة بمراكز الثقافة الإسلامية لغات ، ثلاثة منهم بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وثلاثة آخرون بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد المينا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .

وأشار الوزير إلى أن أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ستبدأ الأسبوع المقبل اختبارات قياس مستوى اللغة الإنجليزية لمائة إمام وواعظة لتصنيفهم إلى مجموعات حسب مستوى كل منهم ووضع برامج اللغة المناسبة لكل مستوى.

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