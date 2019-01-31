انطلاق تدريبات "الصباح -1 / اليرموك -4" بين القوات المسلحة المصرية والكويتية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انطلقت فعاليات التدريبات المشتركة "الصباح -1 / اليرموك -4"، بين عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية والتي تستمر لعدة أيام بدولة الكويت الشقيقة.

وحسب بيان للمتحدث العسكري، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وصلت عناصر من القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية عبر المنافذ البحرية والجوية الكويتية .

وتشمل فعاليات التدريب "الصباح -1"، عقد المحاضرات النظرية والعملية ومؤتمرات ما قبل الإبحار وتنسيق الجهود لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة والتي تتضمن تنفيذ عملية مشتركة لاستعادة جزيرة ذات أهمية استراتيجية وتأمينها بالتعاون بين عناصر القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة.

كما تشتمل أنشطة التدريب الجوي المصري الكويتي "اليرموك -4"، التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال قتال جوية مشتركة باستخدام التشكيلات الجوية للجانبين، وبدأ التدريب بتوحيد المفاهيم العملياتية بين الطياريين والأطقم الجوية المشاركة بما يساهم في صقل المهارات والوصول إلى أنسب أساليب التعاون المشترك بين الجانبين كذلك التدريب على أعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية مختلفة.

جدير بالذكر أن تدريب "الصباح -1"، ينفذ لأول مرة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة كما ينفذ التدريب الجوي المصري الكويتي المشترك "اليرموك - 4"، بالتبادل بين القوات الجوية المصرية والكويتية بما يساهم في دعم أواصر علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين لمواجهة كافة التحديات المشتركة التي قد تتعرض لها المنطقة.