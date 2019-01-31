تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية لـ27 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى مرسي خليل، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم لجلسة 27 مارس المقبل.

وكشف التحقيقات عن قيام المتهمين "طارق. م" و"محمد. س" و"إسلام. س" و"علي.ع" و"عواد. ع" بقتل المجني عليه "محمد. خ" عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن أطلق المتهم الأول النار عليه فأرداه قتيلًا وسط تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للرصد والشد من أزره.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ترصدوا للمجني عليه أثناء عودته من عمله بدائرة قسم شرطة أكتوبر، بسبب خلافات مالية بينهم، وأطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه تسببت في مقتله.