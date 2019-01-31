3 مصابين في تصادم سيارة شرطة وملاكي أعلى محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شهد محور صفط اللبن حالة من التكدس المروري صباح الخميس؛ إثر اصطدام سيارتين إحداها تابعة لقوات الشرطة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة إخطارا من الخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين اتجاه جامعة القاهرة.

وتبين بالفحص المبدئي وقوع الحادث بين سيارة شرطة وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا إلى المستشفى للعلاج.

ودفع اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة، بأوناش التدخل السريع لرفع حطام الحادث، موجها بتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها لاسيما مع توقيت الذروة الصباحية.