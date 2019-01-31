أمنية تطلب الخلع: "جوزي بيسرق فلوسي عشان يقعد على القهوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي :

أقامت أمنية دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "زوجي لا ينفق علينا.. وبخبي منه الفلوس في الفريزر".

منذ سنتين تزوجت "أمنية. ص" مُدرسة، "محمود. ع" مُحاسب، ورزقا بطفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها "بخيل" ولا ينفع عليها وطفلتهما، رُغم ارتفاع راتبه.

وأوضحت الزوجة العشرينية، أنها اشتكت لوالدها من أفعال زوجها عدة مرات وعدم إنفاقه على البيت، فنصحها "دبري أمورك حتى لا تخربي بيتك"، وساعدها كل شهر بملغ من المال.

وأضافت أمنية "جوزي كل يوم عاوز يرجع البيت يلاقي فاكهة وأكل كتير" لكن قلة الفلوس دفعتها إلى التشاجر معه باستمرار.

غادرت أمنية غاضبة إلى منزل أسرتها، فتبعها محمود لمصالحتها، مبررا عدم إنفاقه "بعمل وديعة لزواج البنت"، توضح الزوجة "عاوزني أرجع عشان أصرف عليه".

عادت الزوجة إلى منزل أسرتها حفاظًا على البيت والطفلة. وتابعت لم يكتفِ زوجي بتحملي لمسئولية الإنفاق على البيت لكنه "بيسرق الفلوس عشان يقعد على القهوة، لدرجة إني بخبيها في الفريزر".

قررت أمنية زيادة دخلها بعمل "سندوتشات" وبيعها لزملائها في العمل، وجهزتها مساء أحد الأيام لتبيعها في اليوم التالي، لكنه فوجئت صباحًا أن زوجها أكل جميعها.

لم تتحمل أمنية تصرفات زوجها وبخله، فطلبت الطلاق لكنه رفض، فلجأت لمحكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها، وحملت الدعوى رقم 2931 لسنة 2018، وما زالت الدعوى منظورة.