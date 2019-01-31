أخبار مصر | "التضامن": "ديارنا 2019" يتسقبل الزوار اليوم حتى 10 مساءا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": "ديارنا 2019" يتسقبل الزوار اليوم حتى 10 مساءا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل معرض ديارنا 2019، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، الزوار ومترددي المعرض حتى الساعة 10 مساءا، حيث تنظمه الوزارة حاليًا بصالة صندوق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية والمفروشات، وكذلك جناح للمنتجات الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وكانت والى قد أعلنت أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها.

وكانت أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق إجمالي مبيعات بلغت نحو ٢٥٨٢٠٩٦ جنيه في أسبوعه الاول، في متابعة لحركة الإقبال على معرض ديارنا ٢٠١٩.

وأضافت والي أن عدد زوار المعرض بلغ نحو ٥٠٠٠ زائر، مشيرة الى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المفروشات بجميع انواعهاوالمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك ويذكر ان عدد زائري المعرض الذين شاركو في حملة ١٠٠ مليون صحة التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية للكشف عن فيرس سي قد بلغوا ٦٧٤ زائر .

جدير بالذكر ان غادة والي قد افتتحت المعرض يوم ٢٢ يناير برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة حوالي ٥٠٠ عارض على مساحة ٥ الاف متر مربع بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر ويفتح المعرض ابوابه لاستقبال الجمهور يومياً وحتى ٥ فبراير القادم من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساءاً.

هذا وتعد محافظة اسوان ضيف شرف المعرض عقب اعلان رئيس الجمهورية اسوان عاصمة افريقيا في ٢٠١٩ حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها .

ويعد المعرض الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وقالت والي إن الوزارة تتوقع أن يحقق المعرض مبيعات قياسية ويدعم كل المصنعين والحرفيين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة المشاركة وخصوصا أن الوزارة نجحت من خلال معارض ديارنا في تحقيق مبيعات اقتربت من 37 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية والتي شهدت عقد 22 معرض محلي ومعرضين خارجيين.