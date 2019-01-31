أخبار مصر | "التضامن" تفتتح معرض ديارنا بالأقصر بحضور المحافظ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تفتتح معرض ديارنا بالأقصر بحضور المحافظ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا بمحافظة الاقصر، حيث شهد الافتتاح المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، و همت منصور مدير إدارة المعارض بوزارة التضامن الاجتماعى، ومحمود فاروق محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وعدد واسع من القيادات التنفيذية بالمحافظة والسائحين بالاقصر، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويضم المعرض المقام على مساحة 420 متر المنتجات المتميزة ل45 عارضا من جمعيات الاسر المنتجة بالمحافظات المختلفة، ومنتجات شباب الخريجين والجمعيات المتضامنه مع جهاز المشروعات الصغيرة "الصندوق الاجتماعي"، وتم تخصيص ركن لمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وتتنوع المعروضات بين المشغولات اليدويه ومنتجات الخياميه واشغال الصدف والنحاس، كذلك أشغال متميزة والتصميمات الرائعة من الكليم والسجاد اليدوى، إضافة إلى التصميمات الراقية من مشغولات الفضة واشغال الكروشية و منتجات اخميم والمفارش والستائر و ملابس الأطفال والسيدات من العبايات والمشغولات السيناوية والمخبوزات.

يقام المعرض الذى يفتح ابوابه للجمهور حتى 20 من فبراير القادم بميدان سيدي ابو الحجاج بالأقصر.

وكانت والى قد أعلنت أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها.

وكانت أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق إجمالي مبيعات بلغت نحو ٢٥٨٢٠٩٦ جنيه في أسبوعه الاول، في متابعة لحركة الإقبال على معرض ديارنا ٢٠١٩، بمدينه نصر بالقاهرة.

وأضافت والي أن عدد زوار المعرض بلغ نحو ٥٠٠٠ زائر، مشيرة الى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المفروشات بجميع انواعهاوالمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك ويذكر ان عدد زائري المعرض الذين شاركو في حملة ١٠٠ مليون صحة التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية للكشف عن فيرس سي قد بلغوا ٦٧٤ زائر .

جدير بالذكر ان غادة والي قد افتتحت المعرض يوم ٢٢ يناير برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة حوالي ٥٠٠ عارض على مساحة ٥ الاف متر مربع بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر ويفتح المعرض ابوابه لاستقبال الجمهور يومياً وحتى ٥ فبراير القادم من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساءاً.

هذا وتعد محافظة اسوان ضيف شرف المعرض عقب اعلان رئيس الجمهورية اسوان عاصمة افريقيا في ٢٠١٩ حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها .

ويعد المعرض الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع.