أخبار مصر | اليوم.."القومي للإعاقة" ينظم ندوة "نقوش على الحجر..سيرة ومسيرة" بمعرض الكتاب

ويفتتح الندوة الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وسيحضر الندوة الأستاذ رضا عبد السلام مؤلف كتاب "نقوشن على الحجر"، والناقد الأدبي الأستاذ أسامة الحداد، ويدير الندوة الكاتب الأستاذ أسامة جاد، فضلًا مشاركة عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على الكتابة الأدبية لدى الأشخاص ذوي الاعاقة، ودور السيرة الذاتية لهم في تغيير الأفكار النمطية، والإحتفاء بكتاب يتناول سيرة ذاتية لشخص من ذوي الإعاقة كنموذج ناجح ومكافح.

ويشارك المجلس القومي لشئون الإعاقة؛ للعام السادس على التوالي في فاعليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال برنامج خاص وورش فنية وندوات متخصصة.

وتأتي مشاركة المجلس هذا العام في ظل إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبعد أيام قليلة من صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبعد انتهاء عام 2018؛ عام الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبداية عام جديد من الأنشطة والفاعليات.