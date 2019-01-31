كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.."القومي للإعاقة" ينظم ندوة "نقوش على الحجر..سيرة ومسيرة" بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويفتتح الندوة الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وسيحضر الندوة الأستاذ رضا عبد السلام مؤلف كتاب "نقوشن على الحجر"، والناقد الأدبي الأستاذ أسامة الحداد، ويدير الندوة الكاتب الأستاذ أسامة جاد، فضلًا مشاركة عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على الكتابة الأدبية لدى الأشخاص ذوي الاعاقة، ودور السيرة الذاتية لهم في تغيير الأفكار النمطية، والإحتفاء بكتاب يتناول سيرة ذاتية لشخص من ذوي الإعاقة كنموذج ناجح ومكافح.
ويشارك المجلس القومي لشئون الإعاقة؛ للعام السادس على التوالي في فاعليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال برنامج خاص وورش فنية وندوات متخصصة.
وتأتي مشاركة المجلس هذا العام في ظل إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبعد أيام قليلة من صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبعد انتهاء عام 2018؛ عام الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبداية عام جديد من الأنشطة والفاعليات.
ومن جانبه تعاون المجلس مع الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب لتوفير الإتاحة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمكان، ومنها دخول الأشخاص ذوي الإعاقة المعرض طوال أيامه بموجب كارنيه إثبات الإعاقة، وكذلك تسهيل إجراءات الدخول للأفراد والسيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن توفير خصم 50% على كافة إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب كارنيه الإعاقة، وتخصيص مكان للمجلس بمكتب الاستعلامات بمعرض الكتاب للرد على استفسارات رواد المعرض الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى كافة أنشطة وفعاليات المعرض.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | اليوم.."القومي للإعاقة" ينظم ندوة "نقوش على الحجر..سيرة ومسيرة" بمعرض الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.