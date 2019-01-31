أخبار مصر | انطلاق فعاليات التدريبات المشتركة "الصباح -1"، و"اليرموك -4" بين القوات المصرية والكويتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات التدريبات المشتركة "الصباح -1"، و"اليرموك -4" بين القوات المصرية والكويتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم، فعاليات التدريبات المشتركة "الصباح -1"، و"اليرموك -4" بين عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية، والتي تستمر لعدة أيام، بدولة الكويت الشقيقة.

ووصلت عناصر من القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية عبر المنافذ البحرية والجوية الكويتية.

وتشمل فعاليات التدريب "الصباح -1" عقد المحاضرات النظرية والعملية ومؤتمرات ماقبل الإبحار وتنسيق الجهود لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة والتى تتضمن تنفيذ عملية مشتركة بالتعاون بين عناصر القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة.

كما تشتمل أنشطة التدريب الجوي المصري الكويتي "اليرموك -4" التدريب علي تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال قتال جوية مشتركة بإستخدام التشكيلات الجوية للجانبين، حيث بدء التدريب بتوحيد المفاهيم العملياتية بين الطياريين والاطقم الجوية المشاركة بما يساهم فى صقل المهارات والوصول إلى أنسب أساليب التعاون المشترك بين الجانبين كذلك التدريب على أعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية مختلفة.

جدير بالذكر، أن تدريب "الصباح -1" ينفذ لأول مرة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة كما ينفذ التدريب الجوى المصرى الكويتى المشترك "اليرموك - 4" بالتبادل بين القوات الجوية المصرية والكويتية بما يساهم فى دعم آواصر علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين لمواجهة كافة التحديات المشتركة التى قد تتعرض لها المنطقة.