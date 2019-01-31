أخبار مصر | مايسة شوقي ترأس لقاء مناهضة ختان الإناث في مؤتمر الكلية البريطانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايسة شوقي ترأس لقاء مناهضة ختان الإناث في مؤتمر الكلية البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترأس الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة القاهرة، نائب وزير الصحة والسكان للسكان سابقًا، اليوم الخميس، جلسة خبراء لمناهضة ختان الإناث في مصر، ضمن فعاليات مؤتمر الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، الذي تستضيفه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل بمصر، وبالتعاون مع مستشفي الأطفال والنساء التخصصي بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

وأكدت الدكتورة مايسة شوقي، أن مصر تولي قضية ختان الإناث أهمية فائقة، ومن هنا دعت ممثلي كافة الجهات الحكومية والجامعية والمجتمعية، للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث في مصر علي رأسهم، الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة صوفي خضر أستاذ طب الأطفال بإنجلترا وعضو الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، وعدد من الأساتذة والخبراء في مجالات أمراض النساء والتوليد، وطب الذكورة، والأمراض النفسية لدى الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى تمثيل المجتمع القانوني، الذي يقوم بمتابعة وإنفاذ قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، وكذلك المتابعين لملف الإعلام السكاني، وممثلي البرنامج القومي لشباب مصر في الجامعات والمعاهد العليا.

وأضافت أنها أعدت أجندة الاجتماع لتشتمل علي نقاط محددة، تتيح الاستفادة من الخبرات المصرية والدولية في هذا المجال؛ فالاجتماع سيناقش الوضع الحالي لملف مناهضة ختان الإناث في ضوء الجهود المبذولة في مصر منذ 15 عاما، ثم عرض رؤية صندوق الأمم المتحدة للسكان للاستفادة من نجاحات الدول الأفريقية، وتنتهي الجلسة بتوصيات من الخبراء لتعزيز دور مصر في إنهاء هذه الممارسة اللاإنسانية ضد الفتيات الصغيرات.

يرأس المؤتمر، البروفيسور روسيل فينر، أستاذ طب الأطفال بجامعة لندن، رئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، والدكتور مراد ألفي تادروس، قائد مستشفى النساء بمجمع الجلاء العسكري الطبي، والدكتورة عبلة الألفي، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة.

يسعى مؤتمر الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، الذي تستضيفه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل في مصر، وبالتعاون مع مستشفي الأطفال والنساء التخصصي بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، خلال أيامه الثلاث والتي بدأت الثلاثاء، إلى تغطية جميع المستجدات في طب الأطفال، والتعليم الطبي، وأبحاث الأطفال، وخاصة في فترة الطفولة المبكرة، والتي تمنح شباب الأطباء فرصة متفردة للتعلم علي أيدي أفضل الخبراء في العالم.

وأكدت الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، أستاذ طب الأطفال، رئيسة المؤتمر، أن المحاضرات وجلسات النقاش تتضمن 24 ورشة عمل لتدريب صغار الأطباء في مجال الأطفال، على المهارات السريرية والإكلينيكية، والتي تمس مشكلات مهمة، مثل سوء التغذية والتقزم، والذي يعتبر مشكلة قومية، ووباء لابد من التخلص منه، شأنه شأن التجربة المصرية الرائدة للقضاء على فيروس سي، إضافة إلى منع حدوث إعاقات جديدة في مصر.