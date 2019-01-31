أخبار مصر | تعرف على آخر مستجدات "التنمية المحلية" لطلاء واجهات المنازل في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر مستجدات "التنمية المحلية" لطلاء واجهات المنازل في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والمهندس محمد أبوسعده رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسئولين بالمحافظات.

وتم خلال اللقاء استعراض آليات تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذى وجه به رئيس مجلس الوزراء الخاص بطلاء واجهات المنازل بالمحافظات، والألوان المقترحة طبقًا لطبيعة كل محافظة أو مجموعة محافظات فى الإقليم، ودور المجتمع المدنى فى التنفيذ.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن هذا التكليف يأتى فى إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذى يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق لها من الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بالأحياء والمدن.

وأشار الوزير إلى أننا نسعى إلى اختيار الألوان التى تتناسب مع طبيعة وبيئة كل محافظة لتخرج بصورة جمالية وحضارية بدلًا من الطوب الأحمر الذى يغطى واجهات المنازل حاليًا بصورة غير حضارية، مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة الأماكن الآثرية والمعمارية التى تتمتع بطبيعة خاصة والموجودة فى عدد من المحافظات.

وأضاف الوزير شعراوى أنه لابد من وجود مهلة زمنية لتنفيذ القرار فى المحافظات، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ستقوم بالإشراف على تنفيذ القرار لوجود حصر لديها بكافة العقارات الموجودة فى نطاق عملها وذلك بالتنسيق مع اتحادات الشاغلين بالعقارات.

ومن جانبه قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه لابد من الاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ التكليف، وشدد على أهمية دور الإعلام والتواصل مع المواطنين للمساعدة فى ذلك، مشيرًا إلى ضرورة الإستفادة من تجربة المحافظة السابقة فى القاهرة الخديوية والتى تمت مع التنسيق الحضارى وضرورة وجود جهة واحدة مسئولة عن تنفيذ القرار.

وأشار محافظ الأسكندرية إلى أن المحافظة تعاونت خلال الفترة الأخيرة مع المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال فى هذا المجال، مشيرًا إلى المحافظة لديها مبانى تراثية ومبانى ذات طابع معمارى متميز وأخرى مرخصة وغير مرخصة فى باقى الأحياء.

وأكد الدكتور قنصوة على أهمية هذا القرار الذى سيساعد فى تحسين الصورة الحالية للمحافظات، وعرض بعض الأفكار التى تساعد فى تحفيز وتشجيع المواطنين لتنفيذ القرار.

وأشاد اللواء أحمد راشد بهذه الفكرة التى أعلنت عنها القيادة السياسية، لافتًا إلى تجربة محافظة الجيزة فى توحيد لون العقارات بشارع الهرم خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه عرض المهندس محمد أبوسعده ملامح المشروع القومى لتحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعماري للمدن المصرية، وأشار إلى أهمية الصيانة الدورية للعقارات وضمان استمرارية المنظومة بعد تنفيذها، وشدد أبوسعدة على أهمية المشاركة المجتمعية وأن يكون السكان والمواطنين شركاء فيما يتم طرحه والتأكيد على أهمية القرار في تعزيز الانتماء للمدن والشوارع وإبراز هويتها العمرانية.

كما عرض المهندس محمد أبوسعده نماذج لبعض الألوان الموحدة للهوية العمرانية والطابع المعمارى فى بعض الدول مثل إيطاليا والمغرب واليونان ودول أخرى.

وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة يترأسها المحافظ للإشراف على تنفيذ القرار وتضم مسئولى الشئون القانونية والتخطيط والتنظيم والإدارات الهندسية والتنسيق الحضارى، وشدد الوزير على أهمية متابعة المحافظين لعملية التنفيذ بعد الانتهاء من الألوان والآليات المنظمة لذلك وتقييم القيادات بناءً على معدلات التنفيذ.

كما أشار الوزير شعراوى إلى أنه سيتم الإسراع فى تنفيذ القرار فى المحافظات التى سوف تستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية خاصة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بها والميادين العامة.

وأكد الوزير على أهمية المشاركة المجتمعية للمساعدة فى تنفيذ هذا القرار وضرورة وجود ضوابط لعملية الصيانة الدورية للعقارات بعد التنفيذ لتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين وإعطاء صورة ذهنية جيدة للمترددين على مصر من الخارج.

وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء على عقد إجتماع آخر مع كليات الفنون الجميلة بالمحافظات لعرض تصور للألوان المقترحة التى تتناسب مع طبيعة وبيئة كل محافظة