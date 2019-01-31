مصر | ضبط عاطل وسيدة وبحوزتهما سلاح ناري و2 كيلو هيروين وبانجو بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدري الهيروين والبانجو بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة سكنهما بناحية هرية رزنة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية و13 طلقة لذات العيار- 40 جرام لمخدر الهيروين- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو- مبلغ مالي) وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

"جريمة بشعة".. أب يعذب طفلته حتى الموت بمساعدة زوجته بالإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.

وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

