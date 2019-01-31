مصر | "الأمن العام" يضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم سلاح ناري وهيروين بـ"السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم سلاح ناري وهيروين بـ"السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، حملات أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات مجموعات العمل قيام كلٍ من: "إسلام.م.ا، و"شهرته دبشة"، سن 28، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، و"سالم.س.س"، وشهرته "أبو سلمى" سن 23 ومقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، و"زياد.و.خ"، وشهرته أبو خليل، سن 22، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من مدينة العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بأحد المدقات الترابية بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهم (بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار- 500 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالي- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر بقصد الاتجار والسلاح للدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.