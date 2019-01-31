مصر | تجديد حبس 3 مسؤولين سابقين بمطروح لاستيلائهم على نصف مليار جنيه

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تمكنت الرقابة الإدارية، من ضبط كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين بمحافظة مرسى مطروح .

وأكدت، أن ذلك على خلفية اتهامهم في عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم جميعا ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.