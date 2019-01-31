مصر | إحالة عاطل وسائق للجنايات لحيازتهما الاستروكس بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل وسائق للجنايات لحيازتهما الاستروكس بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطل وسائق لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة حيازة 15 كيلوجراما من مخدر الاستروكس بعدما اعترفا أمام النيابة بحيازتها بقصد الاتجار.

وكانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة النزهة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث اشتبهوا فى شخصين أثناء استقلالهما سيارة تبين أنهما كل من "أحمد.ر.ع" 21 سنة، عاطل، و"عمرو.أ.م، 19 سنة، سائق السيارة.

وبتفتيش المذكورين والسيارة ضبط رجال 15 كيلو و150 جراما من الاستروكس المخدر ومبلغ مالي 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترف السائق والعاطل بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

حبس موظفين للتنقيب عن الذهب بالجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظفين بإحدى شركات الحفر والتنقيب عن المعادن لقيامهما بالاستيلاء على كمية من معدن الذهب، تمهيدًا لصهرها، والتصرف فيها بالبيع بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة الجمالية قبل وقت سابق بحبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واستدعاء مسئولي الشركة لسؤالهم، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل للكشف عنها.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام شخصين بعرض كمية من الذهب الخام للبيع على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل الواقعة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كل من "شريف.ع.ع" 27 سنة مدير وشريك بإحدى شركات التنقيب والحفر، كائنة بمحافظة أسوان، و"صابر.أ.م" 42 سنة موظف بإحدى شركات التنقيب والحفر، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما "كمية من الذهب الخام وزنت نحو 50 جراما".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بتعاقد الشركتين محل عملهما مع أخرى لاستخراج المعادن بمنطقة العلائي بمحافظة أسوان، واعترفا بتحصلهما على المضبوطات من ضمن ما يتم استخراجه من معادن نفيسة دون علم المسئولين بالشركة المُتعاقد معها، وأنهما حضرا لمكان الضبط لصهر المضبوطات وتحويلها إلى سبيكة، وتحديد العيار الخاص بها، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.