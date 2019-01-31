المرور: أول ملصق إلكتروني للسيارات بوحدة مدينة نصر وسيتم تعميمه بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بدأت إدارة النظم والمعلومات، تركيب الملصق الإلكتروني بوحدة تراخيص مدينة نصر، وتساعد الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية للملصق بعد تركيبه لكافة السيارات في تكوين قاعدة بيانات كبيرة لجميع المركبات، وذلك بعد التعاقد مع شركة تورد كافة الملصقات لإدارة النظم والمعلومات.

وأفادت الإدارة العامة للمرور، بأنه سيتم تعميم تركيب الملصق الإلكتروني على كافة وحدات التراخيص بنطاق القاهرة والجيزة خلال الفترة المقبلة، مع تجهيز غرف عمليات لتلقي تلك المخالفات، والمساعدة في ضبط الشارع المصري وحركة السيارات على الطرق، ولن يتم ترخيص أي سيارة إلا بعد تركيب الملصق الذي لا يتعدى قيمة الـ 50 جنيها، وحال فقدانه يتم استخراج آخر.