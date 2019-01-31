شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تأهيل الأئمة وإكسابهم المهارات اللغوية لنشر الفهم الإسلامي الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اهتمام الوزارة بتأهيل الأئمة والواعظات وإكسابهم المهارات الدعوية والعلمية واللغوية لنشر الفهم الإسلامي السمح والثقافة الإسلامية الوسطية الصحيحة باللغات المختلفة.

وقال الوزير، في بيان صحفي الخميس، إن برامج عمل الوزارة وإنشاء أكاديمية الأوقاف لتدريب الدعاة والواعظات تهدف إلى التركيز على إتقان اللغات الأجنبية من خلال التدريب والتأهيل والممارسة العملية.

وأضاف جمعة أنه تم إلحاق 6 أئمة بمراكز الثقافة الإسلامية لغات، 3 منهم بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، و3 آخرين بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد المينا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار الوزير إلى أن أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ستبدأ الأسبوع المقبل اختبارات قياس مستوى اللغة الإنجليزية لـ100 إمام وواعظة لتصنيفهم إلى مجموعات حسب مستوى كل منهم ووضع برامج اللغة المناسبة لكل مستوى.