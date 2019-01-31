شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 31 يناير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك سامح شكري، وزير الخارجية، في أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري الخاص بمناقشة عدد من القضايا الإقليمية، الذي تستضيفه الأردن بمنطقة البحر الميت، بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية، ومن المقرر أن يبحث أيضا مُستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، فضلًا عن التشاور حول سُبل التعاون والتنسيق بين الدول المُشاركة في الاجتماع للتصدي للتحديات المُشتركة الراهنة.

تنظم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، معرض (إجازة نصف العام)، الذي تستمر فعالياته حتى 9 فبراير المقبل بأرض المعارض في مدينة نصر، بمشاركة محافظات البحيرة، والمنوفية، والقاهرة، والجيزة، وأسوان، والوادي الجديد، وسوهاج، والمنيا، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء وقنا، التي تأتي بكبرى الشركات المتخصصة في العديد من القطاعات مثل المنسوجات، والمفروشات، والصناعات اليدوية والحرفية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية.

يفتتح محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، معرض (فيتاجرو)، الذي يعد أول وأكبر معرض من نوعه للثروة الحيوانية والداجنة بمدينة الأقصر، لخدمة أكثر من 4500 مزرعة دواجن تشكل ثروة قومية بمنطقة جنوب الصعيد.

تفتتح الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، معرض (فيتاجرو)، الذي يعد أول وأكبر معرض من نوعه للثروة الحيوانية والداجنة بمدينة الأقصر، وذلك لخدمة أكثر من 4500 مزرعة دواجن والتي تشكل ثروة قومية بمنطقة جنوب الصعيد.

يزور وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل الهند، تلبية لدعوة من نظيرته الهندية سوشما سواراج، حيث يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين في الهند لبحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، والتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يغلق الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الشتوي للاعبين في قوائم الأندية، بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة، والتي من المقرر أن تستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، بمشاركة 14 فيلما.