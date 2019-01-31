شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: عدم توصيل المرافق للعقارات غير الملتزم أصحابها بتشطيب واجهاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كتابا دوريا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بتوصيل مرافق المياه او الكهرباء او الغاز للعقارات التى لم تلتزم بقانون البناء الموحد وطلاء العقارات بلون واحد تنفيذا لقرار الرئيس السيسى وما نص عليه القانون.

وقالت مصادر مطلعة أن المحافظ أكد أن هذا القرار جاء لتنفيذ طلاء العقارات ذات الطوب الأحمر لتبدو بمنظر حضارى وذلك فى إطار القانون المنظم لذلك، مشيرا الى انه سيتم متابعة ذلك بشكل دورى.

يذكر أن الرئيس السيسى وجه بتعميم تنفيذ قانون البناء الموحد، وطلاء العقارات من الوجهات الاربع لتبدو بمنظر حضارى وذلك فى إطار القانون المنظم لذلك.