شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تؤكد افتتاح كنترولات للدبلومات الفنية بدمياط والمنوفية وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن قطاع التعليم الفنى يستعد الآن لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية وهناك تجهيزات وترتيبات لاستقبال الامتحانات، موضحًا أن الامتحانات العملى تبدأ قبل النظرى.

وأوضح نائب الوزير، فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن الامتحانات النظرى مقرر لها أن تنطق يوم 18 مايو المقبل، لافتًا إلى أن العملى يبدأ قبلها بأيام.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن 3 كنترولات جديدة فى محافظات بنى سويف ودمياط والمنوفية تدخل لأول مرة الخدمة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2018-2019، فى إطار تريب الوزارة لانطلاق ماراثون الامتحانات، مشددًا على أن الكنترولات تم تشكيلها، وأن إجمالى الكنترلات يقرب من 20 لجنة نظام ومراقبة على مستوى الجمهورية.