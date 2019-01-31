شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم طقس معتدل على شمال البلاد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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