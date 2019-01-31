انت الان تتابع وفاة شقيق أحمد شفيق.. والعزاء غدًا بمسجد المشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الصفحة الرسمية لحزب الحركة الوطنية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة اللواء محمد شفيق، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، والشقيق الأكبر للفريق أحمد شفيق، ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا الخميس في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وفقا لما ذكره نجله هشام شفيق. وتدرج الراحل محمد شفيق، في عدد من الوظائف المهمة في حياته، إذ شغل منصب وكيل أول المخابرات العامة والمصرية، وأستاذ علم الاجتماع السياسي، وله باع طويل في السلك الدبلوماسي طيلة عمله في خدمة الوطن.

كما شغل "شفيق" منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط السابق. ونعى الدكتور طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، الدكتور محمد شفيق، إذ كتب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا