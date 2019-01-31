محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، في إخماد حريق بكنيسة في منطقة الطالبية. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من كنيسة بنهاية شارع الشيخ ريحان. تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وحاصرت القوات مصدر النيران، ومنع امتدادها إلى أرجاء الكنيسة. أسفر الحريق عن إصابة خفير بحالة اختناق، وجرى إسعافه، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.​

كانت هذه تفاصيل خبر مصاب في حريق بكنيسة في الطالبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.