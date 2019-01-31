أخبار مصر | الأرصاد تحذر: طقس يصل لحد الصقيع على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر: طقس يصل لحد الصقيع على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقسا معتدلا على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن حالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية .
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 7 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.
وطمأن الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الجمعة قائلا "يسود البلاد طقس لطيف مع نهاية الأسبوع.. جو لطيف في الـ"ويك إند" على كافة أنحاء الجمهورية".
وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، مع نهاية اليوم تنتهي فرص نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي زادت الشعور ببرودة الجو بالرغم من أن درجات الحرارة حول المعدل، كما توقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المُثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "18 - 06"، بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "70 - 45"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "20 - 08" والرطوبة ما بين "70 - 40".
كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "20 - 10" والرطوبة "60 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "23 - 12" والرطوبة "45 - 25".
وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "21 - 05"، والرطوبة "55 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "24 - 09" والرطوبة "45 - 25".
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