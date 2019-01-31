أخبار مصر | الأرصاد تحذر: طقس يصل لحد الصقيع على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر: طقس يصل لحد الصقيع على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقسا معتدلا على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 7 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.