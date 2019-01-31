شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توصى مزارعى الرمان بـ 6 إجراءات لمواجهة أمراض المحصول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من الإجراءات والتوصيات الفنية والارشادية لمحصول الرمان خلال شهر فبراير المقبل لزيادة الإنتاج ، ومكافحة أمراض المحصول خاصة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقى.
وكشف تقرير المحاصيل البستانية ، أنه من الممارسات الجيدة فى متابعة محصول الرمان ، التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة ، استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك للحماية من أشعة الشمس.
وعن طرق التسيمد ،أوضح التقرير، أنه بالنسبة الى التسميد فى الرى بالتنقيط، الرية الأولى : 2لتر حامض فوسفوريك + 2لتر حامض هيوميك للفدان. 2- الرية الثانية: بدون تسميد الرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان ، بالإضافة الى برامج الرى يتم تقسيم الرى إلى 4 دفعات فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة فى الرية ( 3 ساعات رى ) 30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .
وشدد التقرير عن برنامج المكافحة ، وخاصة مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقى برش المبيد الحشرى المناسب ، مكافحة حفار الساق و خنافس القلف بإستخدام السيديال 3سم3 /لتر + مادة ناشرة 1/2سم3/ لتر ماء بعد إجراء التقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر "الزراعة" توصى مزارعى الرمان بـ 6 إجراءات لمواجهة أمراض المحصول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.