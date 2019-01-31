شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توصى مزارعى الرمان بـ 6 إجراءات لمواجهة أمراض المحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من الإجراءات والتوصيات الفنية والارشادية لمحصول الرمان خلال شهر فبراير المقبل لزيادة الإنتاج ، ومكافحة أمراض المحصول خاصة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقى.

وكشف تقرير المحاصيل البستانية ، أنه من الممارسات الجيدة فى متابعة محصول الرمان ، التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة ، استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك للحماية من أشعة الشمس.

وعن طرق التسيمد ،أوضح التقرير، أنه بالنسبة الى التسميد فى الرى بالتنقيط، الرية الأولى : 2لتر حامض فوسفوريك + 2لتر حامض هيوميك للفدان. 2- الرية الثانية: بدون تسميد الرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان ، بالإضافة الى برامج الرى يتم تقسيم الرى إلى 4 دفعات فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة فى الرية ( 3 ساعات رى ) 30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .

وشدد التقرير عن برنامج المكافحة ، وخاصة مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقى برش المبيد الحشرى المناسب ، مكافحة حفار الساق و خنافس القلف بإستخدام السيديال 3سم3 /لتر + مادة ناشرة 1/2سم3/ لتر ماء بعد إجراء التقليم.