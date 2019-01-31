شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تشهد عبور 277 سفينة بحمولة 18.8 ملايين طن فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية، من الجمعة وحتى أمس الأربعاء، عبور 277 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 18.8 ملايين طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 33 سفينة قناة السويس يوم الجمعة بحمولة 2.4 مليون طن، وعبور 47 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن قناة السويس يوم السبت، وعبور 47 سفينة الأحد بحمولة 3 مليون طن، وعبرت قناة السويس 57 سفينة الاثنين، بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت 32 سفينة، الثلاثاء بحمولة 2.3 مليون طن، فيما عبرت أمس الأربعاء قناة السويس 61 سفينة، بحمولة 4.7 مليون طن سفن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام الماضية من الاتجاهين إلى 277 سفينة بحمولة 18.8 ملايين طن.