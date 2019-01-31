شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تؤكد عدم ترخيص السيارات إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى بالمرور، إنه لن يتم ترخيص أى سيارة خلال الفترة المقبلة إلا بعد تركيب ملصق إلكترونى لها، داخل وحدات التراخيص بالقاهرة الكبرى، بعدما تعاقدت إدارة النظم والمعلومات مع شركة لتوريد الملصقات وسيتم تعميمها على كافة الوحدات المرورية قريبًا، موضحًا أن القيمة المالية للملصق الواحد 50 جنيهًا، وفى حالة فقدانه يتوجه السائق إلى الوحدة التابع لها ويتم صرف ملصق آخر.

وأوضح المصدر، أن الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية للسيارات تساعد فى تكوين قاعدة بيانات كبيرة لكافة المركبات، لأن هناك سيارات يتم شراؤها يوميًا داخل الدولة وزادت أعداد المركبات مقارنة بالسنوات الماضية، ليتم ضبط المخالفات إلكترونيًا وتسهل عمل الرجل المرورى فى الشارع على أن يتم رصد كافة المخالفات عن طريق استخدام أجهزة "بى دى ايه" لكشف بيانات السيارات على الملصق.

كانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر فى 16 ديسمبر الماضى، قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتقرر فى المادة الأولى استبدال نص المادة رقم (223) من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه بالنص التالى: "إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين.