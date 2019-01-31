شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة" تفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بمقار الإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة الجيزة، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسى الأول بعد اعتمادها رسميًا.

وأكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن المديرية فتحت باب التظلمات على النتيجة، لافتًا إلى أنه على الطالب الذى يرغب فى التظلم على نتيجته أن يقدم طلب فى الإدارة التابع لها ويسدد رسوم التظلم المقررة طبقًا للقانون.

وكانت نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة، ظهرت أول أمس الثلاثاء بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبلغ عدد الناجحين 103601 طالب وطالبة من إجمالى 146370 طالبًا وطالبة، حضر منهم 145455، وبلغ عدد الناجحين 103601 بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى.

وحققت إدارة جنوب الجيزة المركز الأول فى نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة بنسبة 84.2%، وتحققت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات بـ88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الاجتماعية 88.47% و88.73% للغة العربية.

أما عن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة للصم وضعاف السمع فقد بلغت 88.73%، و51.95% للإعدادية المهنية، وتحقق النجاح بنسبة 95.7% فى مادة الرياضيات، و87.57% فى الدراسات.

ووصلت نسبة النجاح فى نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة للمكفوفين إلى 77.27%، وبلغت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100%، و 95.45% فى العلوم والرياضيات.