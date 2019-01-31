مصر | بلاغ يتهم محمد زارع بنشر بيانات ومعلومات كاذبة والاستقواء بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم محمد زارع بنشر بيانات ومعلومات كاذبة والاستقواء بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، بلاغا للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا ضد محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، للاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري ونشر بيانات ومعلومات كاذبة.

وقال صبري في بلاغه إنه استمرارا لمسلسل الخيانة والعمالة واختراقا لأحكام الدستور والقانون يصرح محمد زارع بأنه اجتمع مع الرئيس الفرنسي ونشر على موقعه قائلا: إنه "أبلغ الرئيس الفرنسي رفضه تعديل الدستور المصري وأكد اعتراضه على مقترحات تعديل دستور البلاد التي تسعى إليها السلطات المصرية في الآونة الأخيرة"، وأضاف أنه طالب الرئيس الفرنسي بأنه لا يدعم المجتمع الدولي لتعديلات الدستور من أجل مد فترات السيسي الرئاسية وأكد حديثه مع ماكرون عن حالات الاعتقالات التي تطال المعارضين في البلاد.

وأضاف في تدوينته: أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي عن حالات القبض على النشطاء خصوصا تلك التي حدثت أثناء وبعد زيارة الرئيس السيسي لفرنسا في أكتوبر الماضي وأثناء الانتخابات أيضا بالإضافة إلى الحالات التي حدثت في الأيام الماضية ، وقال أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي عن أهمية دفع فرنسا لمصر لاحترام حقوق الإنسان واعتباره حجر زاوية في العلاقات الثنائية بين البلدين منتقدا صفقات السلاح المبرمة بين البلدين ، مضيفا في بيان أصدره أن هذه الصفقات مبرمة مع نظام قمعي يستخدم هذه الأسلحة في انتهاكات حقوقية يومية غير مسبوقة تغذي تيارات العنف والانتقام وتسحق كل منابر الحوار وتقيد المعارضة داعيا الرئيس الفرنسي لتأكيد على عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين مضيفا أن الدولة المصرية تركز على مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين السلميين ومطاردة ذوي الميول الجنسية المغايرة وحتى مشجعي كرة القدم بدلا من التركيز على مكافحة الإرهاب مستخدما في ذلك تقنيات وبرامج حصلت عليها من دولة مثل فرنسا.

وأضاف أنه حاليا مع 30 آخرين منت زملاؤه في حركة حقوق الإنسان المصرية ممنوعين من السفر ونواجه خطر السجن لفترة طويلة قد تزيد عن 20 عاماً ليس بسبب ضلوعنا في عمليات إرهابية ولكن بسبب دفاعنا عن حقوق المصريين وتحذيرنا للحكومة المصرية من خطورة سياستها التي تغلق المجال العام أمام عموم الشعب فتفاقم من مخاطر الإرهاب وتزيد من فرص التجنيد في الجماعات المتطرفة العنيفة.

واكد صبري في بلاغه انه قد سبق أن علق المدعو محمد زارع في كثير من التويتات على أن السيسي سيقضي على حقوق الإنسان في ولايته الرئاسية الثانية وهذا النظام إلى زوال.

وأضاف صبري : انه من الواضح جليا أن مسلك المبلغ ضده محمد زارع يشكل العديد من الجرائم أولها الأستقواء بالخارج وثانيها استدعاؤه للتدخل في الشأن المصري وثالثها الادعاء ونشر اخبار كاذبة بغية الإضرار بسمعة الدولة المصرية دوليا ويعد هذا المسلك تنفيذا لأجندة أجنبية إخوانية تنظيمية إرهابية لزعزعة الاستقرار والأمن والأمان داخل الدولة المصرية ومحاولة ضربها وتركيعها والإضرار باقتصادها وكلها جرائم,

وتمسك صبري في نهاية بلاغه إصدار الأمر بالتحقيق والأمر بمنع المبلغ ضده المدعو / محمد زارع من مغادرة البلاد وإصدار الأمر بضبطه وإحضاره وفي حالة ثبوت الجرائم التي اقترفها تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.