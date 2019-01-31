شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تؤكد عدم التصالح مع أى بناء مخالف أنشئ بعد صدور القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يحظر التصالح مع الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وكذلك الأبنية التى تمثل تعديًا على خطوط التنظيم أو "الشوارع".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC: "لن يتم التصالح مع من غير نشاط الأدوار الأرضية، لأن ذلك سيؤثر على مستوى المرافق بالعقار".

وأشار إلى أن قانون البناء الموحد يمنع البناء المخالف لكن هناك فسادًا بالمحليات يحول دون تطبيق القانون بشكل كامل، مضيفًا أنه لن يتم التصالح مع أى بناء مخالف تم إنشاؤه بعد صدور القانون.