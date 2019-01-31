شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير القناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الموارد المائية والرى، من المرحلة لتطوير القناطر الخيرية، حيث جرى الانتهاء من إحياء حديقة غفلة وأعمال الإضاءة الليلية لقناطر محمد على، والممشى المطل على النيل كجزء أول لمراحل تطوير القناطر الخيرية كمتنفس ومزار للأهالى فى المواسم والأعياد.

وشيدت القناطر الخيرية فى عهد محمد على باشا، والى مصر، حيث تعد هذه القناطر الأولى من نوعها فى العالم آنذاك، ولا تزال تتمتع بسحرها وهى البقعة الخضراء المفضلة لرحلات الشباب وطلبة المدارس، ويواظب المصريون على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية فى السياحة إليها للترويج عن أنفسهم.

ويتألف المشروع من قنطرتين كبيرتين على فرعى النيل يوصل بينهما برصف كبير، وشق ترع ثلاث كبرى تتفرع عن النيل فيما وراء القناطر لتغذية الدلتا، وهى الرياحات الثلاثة المعروفة برياح المنوفية ورياح البحيرة ورياح الشرقية، الذى عرف بالتوفيقى بعد ذلك لأنه أنشئ فى عهد الخديوى توفيق باشا.