شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الدفع الإلكترونى وموقف الصناديق الخاصة على أجندة "اقتصادية البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا صباح يوم الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة موضوع الصناديق والحسابات الخاصة، وكذلك عرض تقرير اللجنة الفنية المشكلة لأعمال الحصر تلك الصناديق وعرض النتائج النهائية، بالإضافة لعرض رؤية وزارة المالية فى كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الصناديق.

كما تناقش اللجنة فى اجتماع آخر فى اليوم نفسه طلب إحاطة موجه لوزير المالية، بشأن ارتفاع الدين الخارجى لأكثر من 88 مليار دولار طبقاً لآخر تقرير، ونظر طلب الإحاطة الموجه لوزير المالية، بشأن الإجراءات التى اتخذت لتفعيل وتعميم آليات وإجراءات الشمولى المالى وزيادة نقاط البيع والتبادل ووسائل الدفع الإلكترونى.

وتعقد اللجنة 3 اجتماعات يوم الاثنين، لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

وتنظر اللجنة فى اجتماعها، صباح يوم الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن ما تم تنفيذه بخصوص المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقى فى فبراير 2017 لتطوير بنك ناصر الاجتماعى، وطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها السلبى على الاستثمار فى مصر، وطلب إحاطة بشأن نتائج قرار تحرير سعر الصرف وآثاره على الاقتصاد المصرى وعلى الاستثمار.

وتستكمل اللجنة عصر يوم الثلاثاء، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.