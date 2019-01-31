شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين لـ"الخليج 365": بدء تنفيذ اتفاقية تأهيل وإدارة الأسواق خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاتفاقية التى جرى توقيعها مع شركة رانجيس الفرنسية ستعمل على تأهيل وتطوير أسواق الخضراوات والفاكهة فى مصر، وأنه سيتم بدء تنفيذ الاتفاقية وعمل الدراسات اللازمة خلال أسبوع أو 10 أيام.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تستهدف تطوير أسواق الجملة الموجودة حاليًا، وكذلك العمل على إنشاء مناطق لوجستية تجارية تتضمن أسواق جملة وأسواق تجزئة لتقليل حلقات تداول السلع، الأمر الذى سيقلل الفاقد وكذلك سيحد من تكاليف نقل السلع.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وقعت على هامش زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للقاهرة، بروتوكول تعاون مع شركة بهدف تأهيل وتطوير أسواق الخضراوات والفاكهة فى مصر .

وجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، كان قد أكد الاتفاق مع شركة رانجيس الفرنسية الكبرى على إدارة أسواق الجملة فى مصر وتقديم الدعم الفنى لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى تبدأ من شهر فبراير المقبل، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة، مما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال عام 2019 .