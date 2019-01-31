شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاح رئيس الوزراء.. 10 معلومات عن مشروع إنشاء 113 عمارة بالخانكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المهندسة وفاء عبد الفتاح وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، أنه قريبًا سيفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزير الإسكان، أعمال تسليم 113 عمارة بمنطقة عرب العليقات بالخانكة للمواطنين الفائزين بالوحدات بالمشروع، وذلك خلال شهر من الآن، ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز المعلومات حول المشروع وخطوات التسليم للمواطنين: 1- يتكون المشروع من 113 عمارة للإسكان الاجتماعى بمنطقة عرب العليقات بالخانكة. 2- كل عمارة تتكون من دور أرضى إلى جانب 5 أدوار علوية بإجمالى 2580 وحدة سكنية. 3- كل وحدة مكونة من 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا مربعًا. 4- المشروع تم تنفيذه بإشراف الجهاز التنفيذى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 5- التكلفة التعاقدية للمشروع حوالى 225 مليون بالإضافة لقيمة توصيل المرافق المياه والصرف الصحى الكهرباء والغاز. 6- يوجد أسفل بعض العمارات محلات تجارية بإجمالى 264 محلاً. 7- سيقوم صندوق التمويل العقارى بطرح المحلات للمواطنين بالمزاد العلنى لخدمة الوحدات السكنية. 8- جارى الآن العمل فى خط الغاز الذى يربط بين العمارات ومدينة شبين القناطر وفور الانتهاء منه سيتم إسناد رصف الطريق للمقاولين العرب لتسهيل المواصلات على المواطنين. 9- تقوم الوزارة بموافاة المديرية بأسماء المواطنين الذين تم التخصيص لهم تباعًا. 10- عند الإعلان عن بدء التسليم يقوم المواطن بالحضور إلى مديرية الإسكان بصورة العقد وبطاقة الرقم القومى للحصول على خطابات لشركة الكهرباء والمياه لتركيب العدادات ثم الذهاب للموقع لاستلام وحداتهم.

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