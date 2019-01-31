"أطباء الأسنان": بدء التقديم للتكليف دفعة 2017 أبريل المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب هيكل، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وقعت قرار التكليف لأطباء الأسنان دفعة 2017، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى حصر الأعداد بمديريات الصحة بالمحافظات، والجامعات، على أن يبدأ التقديم فى أبريل المقبل.
وأوضح هيكل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، انه بناء على ذلك، يبدأ الأطباء الراغبون في التنازل، في التقدم بطلباتهم يوم الأحد المقبل.
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