شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ستة أئمة لمركزى شرم الشيخ والغردقة للثقافة الإسلامية لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه في إطار سعى الوزارة لنشر الثقافة الإسلامية الوسطية الصحيحة باللغات المختلفة ، وسعيها أيضا لرفع المستوى العلمى للأئمة ولا سيما في مجال إتقان اللغات الأجنبية من خلال التدريب والتأهيل والممارسة العملية تم إلحاق ستة أئمة بمراكز الثقافة الإسلامية لغات ، ثلاثة منهم بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. واعلن الوزير، عن تعيين ثلاثة آخرين بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد المينا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر . هذا وستبدأ أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الأسبوع المقبل اختبارات قياس مستوى اللغة الإنجليزية لمائة إمام وواعظة لتصنيفهم إلى مجموعات حسب مستوى كل منهم ووضع برامج اللغة المناسبة لكل مستوى، قصد تأهيل الأيمة والواعظات لنشر الفهم الإسلامى الصحيح باللغات المختلفة .

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