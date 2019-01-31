شكرا لقرائتكم خبر عن معرض التضامن "ديارنا 2019 " يستقبل المواطنين اليوم 10 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل معرض وزارة التضامن الاجتماعى " ديارنا 2019 " اليوم المواطنين، فى الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساءا حيث تنظمه الوزارة حاليًا بصالة صندوق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويطرح المعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية والمفروشات، وكذلك جناح للمنتجات الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

كان معرض وزارة التضامن الاجتماعى "ديارنا 2019" قد استقبل المواطنين، امس الاربعاء فى الساعة الثالثة عصرا بدلا من الساعة العاشرة صباحا، على أن يعود المعرض اليوم الخميس فى استقبال المواطنين فى المواعيد المقررة له، بداية من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساءً .

جدير بالذكر، أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد أكدت أن معرض ديارنا 2019، يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق إجمالى مبيعات بلغت 2 مليون و582 ألف جنيه فى الأسبوع الأول منذ افتتاحه.