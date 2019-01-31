أخبار مصر | بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

وجه الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن طقس الجمعة قائلا: "يسود البلاد طقس لطيف مع نهاية الأسبوع.. جو لطيف في الـ"ويك إند" على كافة أنحاء الجمهورية".

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، مع نهاية اليوم تنتهي فرص نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي زادت الشعور ببرودة الجو بالرغم من أن درجات الحرارة حول المعدل، كما توقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود اليوم ​الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المُثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "18 - 06"، بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "70 - 45"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "20 - 08" والرطوبة ما بين "70 - 40".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "20 - 10" والرطوبة "60 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "23 - 12" والرطوبة "45 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "21 - 05"، والرطوبة "55 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "24 - 09" والرطوبة "45 - 25".

الخميس:

يسود غدًا الخميس طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "20 - 06" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "70 - 45" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "20 - 08" والرطوبة ما بين "70 - 40".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "21 - 10" والرطوبة "60 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "23 - 12" والرطوبة "45 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "21 - 05" والرطوبة "55 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "24 - 09" والرطوبة "45 - 25".

الجمعة:

يسود الجمعة المقبل، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "21 - 10"، والرطوبة "60 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "23 - 12" والرطوبة "45 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "22 - 05"، والرطوبة "55 - 25"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "24 - 09" والرطوبة "45 - 25".