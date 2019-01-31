أخبار مصر | برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إن نتيجة الشهادة الإعدادية من المقرر أن يجرى اعتمادها اليوم الخميس، من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعد الانتهاء من تجميعها.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه من المقرر أن تظهر النتيجة على موقع المديرية، ثم المدارس.

وفيما يلي رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة:

وأشار عطية، إلى أن العاصمة بها 34 كنترولاً تم تجميعها، وأن نسبة النجاح كبيرة.

يذكر أن نتيجة امتحانات النقل بالقاهرة ظهرت على موقع المديرية والمدارس، منذ يومين.

ظهرت، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بعد أن اعتمدها محافظ الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

ولمعرفة نتيجتك برقم الجلوس:

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 146370 طالبا وطالبة حضر منهم 145455، وعدد الناجحين 103601 طالبا وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى.

وأعلن المحافظ أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الأول بنسبة 84.2%، كما بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات 88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الاجتماعية 88.47% ونسبة 88.73% فى اللغة العربية.

وأوضح خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 88.73% والإعدادية المهنية بنسبة 51.95%، حيث بلغت مادة الرياضيات نسبة النجاح 95.7% والدراسات 87.57% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 77.27% وكانت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100% والرياضيات والدراسات الإجتماعية 95.45%.