مصر | عاجل.. تعرف على سبب اشتعال حريق في كنيسة الأنبا موسى بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على سبب اشتعال حريق في كنيسة الأنبا موسى بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة على حريق نشب داخل كنيسة الأنبا موسى بنطاق قسم شرطة الطالبية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق، داخل كنيسة "الأنبا موسى" بمنطقة الطالبية، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق.

وبينت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

ونشب حريق، منذ قليل، في كنيسة الأنبا موسى بشارع الريحاني بمنطقة الطالبية فيصل، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع خسائر أو إصابات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع خسائر أو إصابات.