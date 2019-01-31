«الصحفيين» تدين زيارة سفير إسرائيل لمعرض الكتاب

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أدانت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، زيارة سفير الكيان الصهيوني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذه التصرفات الصبيانية للسفير ومحاولته للإيحاء بوجود حالة من التطبيع الثقافي، لن تُثني الشعب المصري عن التأكيد على رفضه لكل شكل من أشكال التطبيع. وشددت اللجنة على تمسكها بقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره الموقف الرسمي للشعب المصري، وفي القلب منهم الصحفيون.
وزار السفير الإسرائيلي في القاهرة، دافيد جوفرين، أمس الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، برفقة بعض موظفي السفارة، خلال الاحتفال هذا العام باليوبيل الذهبي للمعرض، وفقًا لما أعلنته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.وذكرت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنَّ "السفير مُحب للقراءة وكان
وزار السفير الإسرائيلي في القاهرة، دافيد جوفرين، أمس الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، برفقة بعض موظفي السفارة، خلال الاحتفال هذا العام باليوبيل الذهبي للمعرض، وفقًا لما أعلنته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
وذكرت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنَّ "السفير مُحب للقراءة وكان مُنبهرًا جدًا من المكان الجديد للمعرض وعبر قائلًا (إنه مكان أكبر وأجمل مما يُعطي للكتاب قيمته ومكانته)".
وافتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء الماضي، أبوابه أمام الجمهور، الذي يحتفل هذا العام بـ"يوبيله الذهبي" تحت شعار "في القاهرة متجمعين"، بنقلة حضارية.
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