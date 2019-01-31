انت الان تتابع «الصحفيين» تدين زيارة سفير إسرائيل لمعرض الكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدانت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، زيارة سفير الكيان الصهيوني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذه التصرفات الصبيانية للسفير ومحاولته للإيحاء بوجود حالة من التطبيع الثقافي، لن تُثني الشعب المصري عن التأكيد على رفضه لكل شكل من أشكال التطبيع. وشددت اللجنة على تمسكها بقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره الموقف الرسمي للشعب المصري، وفي القلب منهم الصحفيون.

وزار السفير الإسرائيلي في القاهرة، دافيد جوفرين، أمس الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، برفقة بعض موظفي السفارة، خلال الاحتفال هذا العام باليوبيل الذهبي للمعرض، وفقًا لما أعلنته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.وذكرت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنَّ "السفير مُحب للقراءة وكان