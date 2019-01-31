شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن وصول مساحات القمح المنزرعة لـ3 ملايين و81 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشأن زراعات محصول القمح بلغت 3 ملايين و81 ألفًا و599 فدانًا منذ بدء الزراعة وحتى 29 من شهر يناير الجارى، وجارى الحصر للوصول إلى المستهدف زراعتها من خلال التركيب التأشيرى.

وأكد تقرير شئون المديريات الزراعية، الذى حصل ”الخليج 365”، على نسخه منه، ارتفاع مساحات الفول البلدى إلى 71 ألفًا و861 فدانًا وجارى الحصر، بالإضافة إلى تكثيف اللجان الدورية لمتابعة جميع المحاصيل الشتوية وتقديم جميع البرامج الإرشادية وحل مشاكل المزارعين لزيادة الإنتاجية.

قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن جميع مديريات الزراعة على مستوى محافظات الجمهورية تواصل حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح والفول البلدى على الطبيعة، ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية الحالية، موضحًا أن هناك لجانًا دوريًا بالمرور على زراعات جميع المحاصيل الشتوية وتقديم جميع البرامج الإرشادية وحل مشاكلهم لزيادة الإنتاجية.

وتابع محمد يوسف، إن هناك متابعة دورية لجميع مديريات الزراعة بالمحافظات لصرف المقررات السمادية لجميع الزراعات الشتوية، وخاصة القمح، من خلال صرف الأسمدة للمساحات المنزرعة قمح تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، بالإضافة إلى عمل برامج توعوية لاتباع جميع الإرشادات والتوصيات فى الرى والتسميد لزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية.