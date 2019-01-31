شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات البرلمان" تؤكد انتهاء الحكومة من لائحة قانون مكافحة جرائم المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو البرلمان عن حزب حماة الوطن، أن وزارة الاتصالات انتهت من إعداد ووضع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة تقنية المعلومات، تمهيدًا لإصدارها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال زيدان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات من القوانين الهامة التى أصدرتها لجنة الاتصالات خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يساهم فى حماية الأمن القومى المصرى والمواطنين لكونه يمكن من ضبط الخارجين عن القانون، والذين يعملون على ترويج الشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية.

وشدد أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، على أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يقصد منه تقييد الحريات مثلما روج البعض من القنوات التابعة للجماعة الإرهابية، وإنما يحارب فقط كل من يريد هدم الدولة.