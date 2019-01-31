شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر" تفضح النظام القطرى وعلاقته المشبوهة بإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت قناة "مباشر قطر"، جرائم تنظيم الحمدين، الحاكم فى دولة قطر، مسلطة الضوء على التسريبات المفاجئة التى تكشف عمق العلاقات بين النظام القطرى والكيان المحتل فى تل أبيب.
وفى فيديو نشرته قناة "مباشر قطر"، أوضحت القناة، أنه فى كل مرة تكشف التسريبات، عمق العلاقة بين النظام القطرى، وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وبينت القناة، أن آخر هذه الأشياء المكشوفة، سماح إسرائيل لموفد النظام القطرى بإدخال الدفعة الثالثة من المساعدات المالية المخصصة لحركة حماس فى غزة، عبر مطار بن غوريون فى تل أبيب.
وأشارت القناة إلى أنه كالعادة، سمح الكيان الاحتلالى بدخول الأموال القطرية إلى حركة حماس.
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