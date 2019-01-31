شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تنشر "إنفوجراف" حول استرجاع 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "بالأرقام.. اللجنة العليا لقضايا الفساد فى 15 شهراً نجاح فى حماية التنمية"، نشرت وزارة الخارجية السعودية "إنفوجراف" لنتائج اللجنة العليا لقضايا الفساد التى استرجعت مبالغ قدرت 400 مليار ريال سعودى.

وجاء فى "الإنفوجرافيك" لوزارة الخارجية السعودية: "من أكبر حملات مكافحة الفساد فى العالم برئاسة ولى العهد: اللجنة العليا لقضايا الفساد العام استرجعت مبالغ قدرت 400 مليار ريال، متمثلة فى نقد، عقارات، شركات، أوراق مالية، غير ذلك".





وأضاف "الإنفوجرافيك" تحت عنوان ماذا يعادل ذلك المبلغ؟

1. 10 أضعاف عجز الميزانية بهذا العام.

2. بيع مليار و800 مليون برميل من النفط.

3. إيرادات المملكة من تصدير النفط لعام 2017.

4. 12 ضعف الأرباح الصافية للشركات السعودية عام 2017.

وكان قد أعلن الديوان الملكى السعودى، أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، تسلم تقرير لجنة قضايا الفساد العام، وانتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد بإشراف النيابة العامة، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأشار إلى استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد، كما تمت التسوية مع 87 متهمًا بقضايا الفساد.

وذكرت "لجنة قضايا الفساد استدعت 381 شخصًا للتحقيق، وأن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصًا لوجود قضايا جنائية، كما تمت التسوية مع 87 متهمًا بقضايا الفساد، وأن هناك أشخاصًا رفضوا التسوية وتمت إحالتهم للنيابة العامة".