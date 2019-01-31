شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية من المقرر أن يجرى اعتمادها اليوم الخميس، من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعد الانتهاء من تجميعها.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تظهر النتيجة على موقع المديرية، ثم المدارس.
وأشار عطية، إلى أن العاصمة بها 34 كنترولاً تم تجميعها، وأن نسبة النجاح كبيرة.
يذكر أن نتيجة امتحانات النقل بالقاهرة ظهرت على موقع المديرية والمدارس، منذ يومين.
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