شكرا لقرائتكم خبر عن هلال قمر نهاية الشهر والزهرة والمشترى فى مثلث سماوى يزين الوطن العربى فجرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء المنطقة العربية قبل شروق شمس اليوم الخميس 31 يناير الجارى، انتظام هلال قمر نهاية شهر جمادى الأولى مع كوكبى الزهرة والمشترى فى مثلث سماوى استثنائى مشاهد باتجاه الأفق الشرقى بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يعتبر من السهل رؤية القمر والزهرة والمشترى لأنهم ثانى وثالث ورابع ألمع الأجسام فى قبة السماء على التوالى بعد الشمس.

وتابع التقرير: إلى جانب الانتظام فإن القمر سوف يعبر مباشرة أمام كوكب الزهرة فى ظاهرة رائعة تسمى "الاحتجاب"، وستحدث بسماء المحيط الهادى ولن تكون مشاهدة بسماء الوطن العربى.

ويومًا بعد يوم فإن القمر يتجه نحو الشرق (نحو شروق الشمس) ويشير الجانب المضىء من القمر المتناقص دائمًا باتجاه حركته أمام النجوم والكواكب، بمعنى أن التغيير اليومى لموقع القمر بالنسبة للنجوم يكشف إلى أى مدى قطع رحلته الشهرية فى مداره حول الأرض.

وخلال الشهر فإن القمر يعبر أمام المجموعات النجمية فى دائرة البروج والكواكب، ولمدة يوم أو يومين يكون القمر قريبًا من أحد الكواكب فى قبة السماء ولكنهما ليسا قريبين فعليًا فى الفضاء.