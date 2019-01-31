القبض على مسجلين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، من ضبط عاملين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة ديروط قيام عامل مقيم بدائرة المركز - له معلومات جنائية مسجلة بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبرفقته مسجل خطر بحوزتهما طبنجة مبلغ بسرقتها بمركز شرطة دير مواس بالمنيا خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، طبنجة عيار 9 مم، "2" فرد خرطوش و "24" طلقة خرطوش من ذات العيار، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وحيازتهما للمضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.