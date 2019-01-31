بعد 3 أشهر.. "التعليم" تنشر فيديو لآخر تطورات النظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء الأربعاء، فيديو عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، يوضح آخر تطورات النظام التعليمي الجديد 2.0 والنظام التعليمي المُعدل 1.1، تزمنًا مع بدء 2019 عام التعليم.

وتناول الفيديو آراء أولياء الأمور والطلاب والمُعلمين، بالصف الأول الابتدائي والأول الثانوي بالمدارس المختلفة.

​