محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء الأربعاء، فيديو عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، يوضح آخر تطورات النظام التعليمي الجديد 2.0 والنظام التعليمي المُعدل 1.1، تزمنًا مع بدء 2019 عام التعليم.
وتناول الفيديو آراء أولياء الأمور والطلاب والمُعلمين، بالصف الأول الابتدائي والأول الثانوي بالمدارس المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 أشهر.. "التعليم" تنشر فيديو لآخر تطورات النظام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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